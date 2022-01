Sanaa (AFP). Yémen: un raid aérien sur un camp de déplacés fait au moins 15 morts

Au moins quinze personnes ont été tuées et 30 blessées dans un raid aérien qui a touché lundi un camp de déplacés dans la province de Hajja (nord-ouest du Yémen), a annoncé un haut responsable de Médecins sans frontières (MSF). Quinze corps ont été reçus dans un hôpital voisin du camp de déplacés d'Al-Mazrak, a déclaré à l'AFP Pablo Marco, chef du programme de MSF pour le Moyen-Orient. Cet établissement, l'hôpital Haradh, a aussi admis 30 blessés, a-t-il précisé. "Il s'agissait d'un raid aérien", a dit M. Marco, ajoutant qu'il y a certainement "davantage de morts au camp". Plus tôt, un responsable au Yémen du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) avait lui aussi fait état d'un raid aérien, sans être en mesure de fournir un bilan "des morts et des blessés". Depuis jeudi dernier, une coalition de neuf pays arabes, conduite par l'Arabie saoudite, mène des raids aériens au Yémen contre des rebelles chiites Houthis, soutenus par l'Iran, et leurs alliés. Selon des témoins, des ambulances ont eu des difficultés à parvenir à Al-Mazrak en raison de bombardements de la coalition sur la route qui mène au camp. Selon des sources de l'administration locale, Al-Mazrak se trouve à moins de dix kilomètres d'un camp militaire. Il abrite depuis 2009 des Yéménites déplacés par le conflit entre les Houthis et le gouvernement central. Selon M. Marco, 500 nouvelles familles étaient arrivées dans le camp de déplacés ces deux derniers jours.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire