Le DJ Phuncky Doyen à l'affiche du concert du carnaval étudiant de Caen

DJ caennais, Caryl Delaplace, plus connu sous le nom de Phuncky Doyen est un habitué des soirées caennaises. Grand collectionneur de vinyles et amoureux du rap et du hip-hop, il est bercé par sa passion pour la musique depuis son adolescence passée en banlieue parisienne puis à l'Aigle, dans l'Orne.

A Caen, il officie comme DJ, notamment pour les « Stéréotype Party », mais aussi comme animateur d'une émission de radio Hip-hop. Durant ses sets, il aime faire danser la foule à coup de funk, hip-hop, soul ou latin, en s'entourant souvent d'invités de marque comme Dee Nasty (Zulu Nation) ou Jimmy Jay (producteur de MC Solaar).

Retrouvez Phuncky Doyen ce jeudi 2 avril au concert du Carnaval des étudiants de Caen à partir de 17h00 au parc des expositions de Caen. La programmation complète ici

Ecoutez Phuncky Doyen au micro Tendance Ouest, un amoureux du hip-hop