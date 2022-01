Miami (AFP). Tennis: sale temps à Miami pour Nadal et Wawrinka

Le N.3 mondial Rafael Nadal et Stan Wawrinka, ancien vainqueur de l'Open d'Australie, ont quitté le Masters 1000 de Miami par la petite porte dès le 3e tour dimanche, épilogue d'une tournée américaine largement décevante. Nadal va devoir encore patienter pour s'imposer à Miami, un tournoi où il a disputé cinq finales, dont celle de l'édition 2014, sans jamais conquérir le titre. L'Espagnol n'a cette fois pas dépassé le stade du 3e tour où il a subi la loi de son compatriote Fernando Verdasco 6-4, 2-6, 6-3. "Rafa", soutenu bruyamment par la communauté latina de Miami, a été submergé par un adversaire qu'il avait pourtant battu à treize reprises en 14 rencontres! "Il a mieux joué que moi et a mérité la victoire plus que moi", a balayé l'ancien N.1 mondial. "Je trouve que mon niveau de tennis n'est pas mal du tout, le problème, c'est ma fébrilité et ma nervosité dans les moments importants", a-t-il regretté. "Par exemple quand il y a 5-4 dans le premier set et 30-0, je n'ai pas réussi à conserver mon calme", a expliqué le Majorquin qui, dans les trois premiers rendez-vous importants de l'année (Open d'Australie, Indian Wells et Miami) a pour meilleur résultat deux quarts de finale. Nadal, nonuple vainqueur de Roland Garros, attend avec impatience le retour sur terre battue, "une surface où j'ai eu quelques succès et où j'espère être à nouveau prêt à battre les meilleurs", a-t-il espéré. - La leçon de Williams - Wawrinka, 8e mondial, était dans le même état d'esprit après sa défaite contre le Français Adrian Mannarino 7-6 (7/4), 7-6 (7/5). Le score ne refléte pas la piètre prestation du Suisse qui a commis 46 fautes directes et sept double-fautes dont cinq dès ses deux premiers jeux de service. "J'ai fait un mauvais match, une très mauvaise tournée (américaine), je n'ai jamais réussi à trouver mon niveau de jeu durant ces quatre semaines ici. En ce moment, je ne joue pas bien", a avoué Wawrinka. Le Tchèque Thomas Berdych a failli faire précipitamment ses bagages, comme Nadal et Wawrinka: le N.9 mondial a arraché son billet pour les 8e de finale en venant à bout de l'Australien Bernard Tomic 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 6-1. Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Serena Williams a donné une leçon à la prodige CiCi Bellis qu'elle a battue 6-1, 6-1. Williams n'a eu besoin que de 41 minutes pour empocher son billet pour les 8e de finale face à l'adolescente de 15 ans, 211e mondiale et présentée comme la future star du tennis féminin américain. Au prochain tour, Williams sera opposée à la Russe Svetlana Kuznetsova, 29e mondiale, qui a battu plus tôt dans la journée l'Allemande Angelique Kerber (6-3, 3-6, 6-3). En revanche, Victoria Azarenka, ancienne lauréate de l'épreuve, a mordu la poussière face à l'Italienne Flavia Pennetta 7-6 (7/5), 7-6 (8-6).

