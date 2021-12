A Neufchâtel-en-Bray, la droite profite de la triangulaire

C'était l'un des résultats les plus incertains. Au premier tour, union de la droite, union de la gauche et Front National se tenaient en trois petits points, avec un léger avantage à la première citée. Les reports du Front de Gauche (7,57%) sur le binôme de gauche au second tour pouvait laisser espérer à la gauche sa victoire. En vain.

Le binôme UD de Nicolas Bertrand et Yvette Lorand-Pasquier l'emporte avec 37,30% devant le binôme de gauche composé de Dany Minel et d'Armelle Mousse (34,82%). Le FN arrive en troisième position avec 28,25% des suffrages exprimés, soit un peu moins qu'au premier tour.