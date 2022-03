Pour votre repas de Saint-Valentin : pensez rose !

Le menu rose spécial Saint-Valentin



Entrée : la salade rose



Plat de résistance Duo de saumon et sa purée rose

Dessert : la charlotte Saint - Valentin

Préparation : 10 minutesPour 2 personnes :Ingrédients :Un pamplemousse roseUne poignée de crevettes (décortiquées)Une botte de radisUne échalote roséeQuelques brins de ciboulettesPréparation : éplucher le pamplemousse, découpez-le en suprême et réservez. Décortiquez les crevettes (petite astuce des crevettes déjà prêtes à consommer sont disponibles au rayon frais ou produit congelé des grandes et moyennes surfaces). Coupez les radis en dés, rondelles ou en lamelles. Hacher l'échalote.Mélangez le tout et disposez la ciboulette comme vous le souhaitez : brin entier, en petit morceaux. Pour l'assaisonnement, c'est une question de goût… le jus du pamplemousse, l'échalote et la ciboulette suffisent.Astuce présentation : présenter votre salade dans une verrine transparente pour un joli effet.Préparation : 45 minutesSaumon fumé et son saumonVous trouverez dans votre grande surface des tranches de saumon sous vide.Pour la tranche de saumon frais. Allez à votre rayon poissonnerie et demandez une darne ou un pavé de saumon. Dans une poêle : verser votre matière grasse et saisissez les morceaux de poisson à votre convenance.Idée sauce "rosée" pour accompagner le saumon : découpez des tomates en petits dés, assaisonez les et faites les cuire dans une poêle. et incorporez y de la crême fraiche jusqu'à obtenir un mélange rosée. Pour le goût vous pouvez y incorporez des échalottes.La purée de pomme de terre… roseIngrédients :500 g de pommes de terre40 g de betterave cuite2 cuillères à soupe d'huile d'oliveFaites cuire les pommes de terre dans de l'eau. Une fois cuites écrasez-les en ajoutant les betteraves cuites. Votre purée jaune deviendra alors rose. Assaisonnez et ajouter l'huile d'olive.Petite astuce : pour une purée onctueuse ajouter un petit peu de lait ou de crème fraiche pour les plus gourmands.Présentation : façonnez votre bloc de purée en forme de c½ur avec une fourchette et une cuillère. Disposez la tranche de saumon fumé enroulé et le morceau de saumon cuit. Mettez un brin de ciboulette pour décorer.Préparation : 15 minutesPas de cuissonIngrédients :12 biscuits à la cuiller1 litre de glace à la fraiseQuelques fraises1 moule en forme de c½urGarnir un moule en forme de c½ur avec du papier alimentaire étirable. Couper les biscuits à la cuiller en deux et tapissez les parois du moule, côté bombé à l'intérieur et pointe vers le haut. Garnir rapidement le moule de glace à la fraise, bien lisser la surface et mettre au congélateur.Sortir le moule 10 minutes avant de servir, démouler sur le plat de service et retirez le moule. Décorez de fraises et servir aussitôt.Bon appétit !