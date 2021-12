Handball: le HBC Nantes s'offre le premier titre de son histoire aux depens de Toulouse

Dans un Kindarena quasiment plei,n les deux équipes ont offert un beau spectacle au public. Et le match commence mieux pour les Nantais qui font le break assez rapidement dans la partie grâce notamment au gardien qui réalise plusieurs arrêts déterminants dans ce début de match (3-1 après 5 minutes de jeu).

Face à une équipe toulousaine diminuée par les blessures de Jérôme Fernandez et de Pierrick Chelle lors des demi-finale, « le H » parvient a maintenir son adversaire à distance dans cette première mi-temps pour rentrer au vestiaire à la pause avec un avantage de six buts (14-8).

Apres la pause, les Nantais relâchent un peu la pression et les Toulousains en profitent pour revenir dans la partie grâce au gardien Wesley Pardin, doublure de Cyril Dumoulin qui réalise un excellent match avec pas moins de 13 arrêts au compteur et dans un Kindarena qui semble prendre parti pour le ville rose, ils ne sont plus qu’a deux petits buts après dix minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps.

Et pourtant, les phœnix ne parviendront pas à revenir dans ce match et s’inclinent finalement après avoir bien résisté.

Wesley Pardin (gardien de Toulouse): « On a lutté avec nos armes, et je sors fier de cette finale parce que même si on n’a pas gagné on a montré que même dans la difficulté on était une équipe, on sort de la grandis ».

Rock Feliho (capitaine de Nantes): « C’est un énorme soulagement parce que ca a été compliqué à aller chercher et Toulouse n’a rien lâché, on s’est fait un petit peu peur mais on a réussi a remettre un petit coup de collier, on était sûrement un peu trop nerveux au départ ».

Igor Anic (Nantes) : « Je suis très fier d’avoir gagné un premier titre pour Nantes et je suis content de faire partie de l’équipe qui a apporté ça au club ».

Jérôme Fernandez : (capitaine de Toulouse) :« Je ne connais pas la durée de mon indisponibilité, ça dépendra si il y a opération ou non, mais ma saison est terminée c’est une certitude »

Le président de la Fédération Française de Handball Philippe Bernat-Salles concluait le week-end : « Je suis un président heureux ce soir, on a eu un tres bon week-end, le gros point négatif ce sont les trois grosses blessures lors des demi-finales mais le positif c’est qu’on a vu une salle comble , une belle ambiance donc très heureux de ces deux jours passés a Rouen. »