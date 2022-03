Suivez les Grammy Awards sur internet

Les sites Grammy.com et Youtube.com retransmettront l'évènement, en parallèle de sa diffusion télévisée assurée cette année par le network CBS.

A cette occasion, une chaîne en ligne éphémère et entièrement dédiée aux Grammy Awards s'ouvrira du 11 au 13 février prochain. Grammy Live proposera en complément des vidéos et des photos et intègrera les blogs et les tweets des internautes.

La 53ème cérémonie des Grammy Awards se déroulera le dimanche 13 février prochain à Los Angeles.

La liste des artistes se produisant lors du show n'a pas encore été révélée. Cependant, le groupe canadien Arcade Fire sera présent sur scène, selon une infirmation relayée officiellement par Twitter.com / thegrammys. Eminem a confirmé sa venue et sa prestation tout Lady Gaga puisque sa chorégraphe a indiqué sur sa page Twitter que l'artiste allait interpréter un extrait de son prochain album dont la sortie est prévue le 23 mai 2011.