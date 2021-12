Jean-Louis Chayvensy et Cécile Sineau-Patry, tous deux candidats de l'union de la droite l'ont emporté de justesse dans cette triangulaire avec 38,42% des voix. Catherine Baudry et Jean-François Mayer (union de la gauche) ont obtenu 37,62% des voix. Quant au Front National de Denis Blondel et Stéphanie Barbin, ils ont récolté 23,96% des votes.