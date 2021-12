Marylène Follet et Jacques-Antoine Philippe, candidats PS, obtiennent 40,90% des voix. Ils sont élus face aux divers droit représentés par le maire de Darnétal Christian Lecerf et Annie Prieur qui obtiennent 36,44% et Serge Lefebvre et Elizabeth Lalanne de Haut, candidats du Front National qui récoltent 22,66% des suffrages.