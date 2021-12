A Grand-Quevilly, Nicolas Rouly l'emporte mais devrait céder la présidence

C'était une victoire attendue. Après avoir manqué de peu la victoire au premier tour, Nicolas Rouly et Tacko Diallo l'emportent avec 63,81% des suffrages exprimés au second tour, devant le binôme FN composé de Pascal Bignaux et de Martine Deveaux, qui obtient 36,19% des voix.

Une victoire qui garantit à Nicolas Rouly de préserver son siège de conseiller départemental mais pas forcément celui de président puisque la gauche est en ballotage défavorable sur l'ensemble du territoire seinomarin. Cela devrait se jouer au canton près.

Il y a quelques minutes, Françoise Guégot, pour l'UMP, annonçait la victoire de la droite sur l'ensemble du département.