Après avoir avoir rassemblé plus de 47% des voix au premier tour, ce sont Michel Lamarre et Colette Nouvel-Rousselot qui s'imposent avec 60,05% des suffrages sur ce canton d'Honfleur-Deauville.



Face à eux, Aurélie Daniel et Michel Marescot, également duo divers droite, s'adjugent 39,95%.