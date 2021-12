Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: frappes aériennes sur des positions de Boko Haram

L'armée nigériane a lancé dimanche des frappes aériennes et une opération terrestre contre des membres du groupe islamiste Boko Haram aux abords de la ville de Bauchi, dans le nord-est du pays, selon une source militaire et des habitants. Des soldats ont engagé des combats au sol contre les islamistes, qui se trouvaient à bord de 20 pick-up dans le village de Dungulbe, à sept km de la ville. Deux avions de chasse "pilonnent les positions ennemies" pendant les combats au sol, a déclaré une source militaire de la ville sous couvert d'anonymat. "L'opération se poursuit, mais les terroristes ont subit des pertes importantes et ils sont en déroute" a-t-elle ajouté. Les islamistes sont arrivés à Dungulbe vers 10h du matin (09h00 GMT) et ils ont installé un camp pour se préparer à envahir la ville de Bauchi, selon Mudassir Hambali, un habitant du village qui a pris la fuite à ce moment-là. "Ils sont arrivés à bord de 20 véhicules et ils transportaient des armes lourdes" a poursuivi M. Hambali. "Quand j'ai réalisé ce qu'il se passait j'ai fui en bus avec ma famille. J'ai vu un important convoi de soldats qui se dirigeaient vers le village sur la route de Bauchi" a-t-il ajouté. "J'ai vu deux avions militaires lancer des bombes et il y a eu des explosions énormes, qui ont terrifié le village, ce qui nous a obligés à partir pour la ville", a raconté Anas Uballe, un habitant du village d'Inkil, à deux km de Dungulbe.

