Paris (AFP). Opération Une heure pour la planète: l'Europe éteint à son tour ses feux

Après l'Asie, l'Europe a pris le relais de l'opération "Une heure pour la planète" samedi soir avec notamment l'extinction des lumières de la Tour Eiffel à Paris pour marquer cette année-clé dans la lutte contre le dérèglement climatique. A 20H30 locales précise (19h30 GMT) ce monument emblématique de la capitale française a cessé de scintiller pendant cinq minutes, a constaté un photographe de l'AFP. L'opération n'a été programmé que pour ce court laps de temps pour des raisons de sécurité. Outre la Tour Eiffel, près de 300 monuments parisiens ont également été plongé dans le noir samedi soir dans le cadre de l'opération "Earth Hour" (Une heure pour la planète) organisée pour la neuvième année par le Fonds mondial pour la nature (WWF). Pour le WWF, l'idée n'est pas d'économiser de l'électricité pendant une heure, mais de rappeler le coût pour la planète de l'énergie consommée et de réclamer des engagements internationaux forts pour freiner le réchauffement du climat. Paris accueillera fin 2015 (du 30 novembre au 11 décembre) la Conférence mondiale sur le changement climatique. "Save our climate now!" ("Sauvez notre climat maintenant"): à Berlin, des militants ont composé ce slogan avec des bougies dans des sacs en papier posées à même le sol près de la porte de Brandebourg. A Moscou le Kremlin a aussi éteint ses lumières du soir. Parmi d'autres hauts lieux européens, le Musée de l'Hermitage à Saint Petersbourg, Big Ben et le parlement britannique à Londres, le Colisée à Rome, les gratte-ciel de la City de Francfort en passant par la place des Héros à Budapest et l'Acropole à Athènes ont également été plongés dans le noir pendant une heure, selon les photographes de l'AFP. Le coup d'envoi de l'action avait été donné à 20h30 locales (09H30 GMT) à Sydney. "C'est presque comme si tout avait disparu", a déclaré Tony Jennings qui se trouvait sous l'immense pont qui enjambe la baie de Sydney au moment où la structure a été plongée dans l'obscurité. "En Australie, l'agriculture est l'industrie la plus vulnérable aux conséquences du changement climatique", a déclaré la responsable locale de l'opération, Anna Rose. Les gratte-ciel emblématiques de Hong Kong, et notamment les 118 étages de l'International Commerce Centre, l'immeuble le plus haut de la ville, sont devenus des silhouettes fantomatiques, avec l'extinction des lumières. A Taïwan, la tour Taipei 101, qui était l'immeuble le plus haut du monde avant l'inauguration de la tour Burj Khalifa à Dubaï, a éteint ses lumières, tandis qu'à Kuala Lumpur, les tours jumelles Petronas sont devenues obscures. A Singapour, toutes les initiative d'Une heure pour la planète ont été annulées en raison de la période de deuil après le décès du fondateur de la cité-Etat, Lee Kuan Yew. L'initiative avait démarré à Sydney en 2007, avant de gagner rapidement la planète tout entière. "Plus de 170 pays et territoires ont confirmé leur participation", avait indiqué à l'AFP Sudhansu Sarronwala, le responsable d'"Earth Hour", précisant que 1.200 monuments seraient concernés. Plus tard dans la soirée le Christ du Corcovado de Rio et Times Square à New York devaient aussi au minimum tamiser leur éclairage. A 20h30 locales dans le monde entier, "Une heure pour la planète" a aussi fait aussi appel à l'imagination, comme des dîners en chandelle en Finlande et dans des restaurants à Londres, selon le WWF.

