Paris (AFP). Top 14: Toulon et Clermont sur tous les fronts

Toulon et Clermont, co-leaders du Top 14, doivent gérer finement cette 21e journée qui les oppose respectivement à Toulouse et au Stade Français, à une semaine des quarts de finale de Coupe d'Europe et alors que le Tournoi s'achève à peine. (14h35) Stade Français (3e) - Clermont (2e): cela ressemble fort à un match charnière pour les ambitions du Stade Français. L'an passé, le club parisien, pourtant dans les clous de la qualification, avait complètement décroché à ce moment-là de la saison. Cette fois il paraît mieux armé, son matelas de points est confortable, mais attention à ne pas tout gâcher! Les hommes de Gonzalo Quesada restent sur deux défaites à domicile et la venue de Clermont est l'occasion de nourrir la confiance autant que le compteur points. L'ASM, bien que privée de plusieurs joueurs blessés (Parra, Lopez, Fofana) devrait présenter une équipe aguerrie afin de préparer le quart de Coupe d'Europe contre Northampton le 4 avril. (15h00) Bordeaux-Bègles (7e) - La Rochelle (12e): l'UBB peine à s'ancrer dans le wagon des qualifiés en dépit de certains coups d'éclat. Les hommes de Raphaël Ibanez viennent d'encaisser deux revers et sont menacés d'un ralentissement fatal pour leurs rêves. Contre le rival de l'Atlantique, il s'agit donc de réamorcer la pompe, si possible en faisant le plein. Car l'avenir immédiat réserve à l'UBB deux déplacements à Castres et Lyon, qui sont en quête désespérée de points. Les Maritimes ont creusé un petit écart sur le CO et le LOU mais l'équilibre est précaire. Montpellier (9e) - Lyon (13e): ces deux formations n'ont pas vécu une saison à la hauteur de leurs ambitions jusque-là. Secouées par des remous en interne, les deux ont aussi écarté leurs managers, Fabien Galthié au MHR et Tim Lane, cette semaine, au LOU. La dernière ligne droite sera donc cruciale pour chacun. Demi-finaliste l'an dernier, Montpellier, renforcé par l'ouvreur François Trinh-Duc mais privé de Timoci Nagusa, ne peut plus calculer s'il veut encore entretenir le mince espoir de se qualifier. A Lyon, le nouveau manager Olivier Azam, jusque-là entraîneur des avants, doit lui aussi prendre tout ce qui passe pour le maintien. Le LOU vient d'enchaîner cinq défaites et son avenir est plus que jamais en suspens. Oyonnax (8e) - Brive (11e): on ne sait pas trop de quel côté regarde Oyonnax, à seulement deux points de la 6e place et déjà quasiment assuré de son maintien. L'USO n'a en tout cas rien à perdre et tout à gagner d'une fin de saison en boulet de canon. Brive aimerait de son côté capitaliser sur le large succès face au Racing-Métro (36-12) obtenu il y a deux semaines pour faire un nouveau pas vers le maintien. Les deux formations se connaissent en tous cas parfaitement puisqu'elles se sont rencontrées en match amical, deux fois en Challenge européen et au match aller de Top 14 cette saison. (16h35) Toulon (1er) - Toulouse (5e): ce traditionnel choc en rouge et noir, délocalisé au Stade Vélodrome de Marseille (67.000 places) pour l'occasion, est un match comme les autres, jurent les managers des deux camps Guy Novès et Bernard Laporte. Pourtant, il n'est pas difficile d'y trouver de l'intérêt et de l'enjeu. Côté RCT, on y voit une parfaite répétition avant la venue des Wasps en Coupe d'Europe le 5 avril. Le match permet de réintégrer quelques internationaux mobilisés par le Tournoi (Bastareaud, Tillous-Borde, Guirado) et de relancer l'ouvreur Frédéric Michalak, absent sur blessure depuis sept mois. A Toulouse, la place dans les six qualifiés est loin d'être assurée. Dans cette perspective, un point de bonus défensif serait fort appréciable. (20h45) Grenoble (6e) - Castres (14e): il y a un parfum de match de la dernière chance au-dessus de cette rencontre. Le CO, champion de France 2013 et vice-champion 2014, est quasiment obligé de s'imposer au stade des Alpes afin de croire encore à une survie en Top 14. Une gageure si l'on se souvient que le club tarnais n'a pas encore gagné à l'extérieur cette saison. Mais les dernières copies de Castres lui donnent envie d'y croire encore. A Grenoble, on voit l'opportunité d'affirmer sa place dans le bon wagon. Victime d'essoufflement en fin de parcours ces deux dernières saisons, le FCG est cette fois face à ses ambitions. Résultats de la 21e journée du Championnat de France Top 14 de rugby: vendredi Bayonne - Racing-Métro 6 - 12 samedi (14h35) Stade Français - Clermont

