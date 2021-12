Paris (AFP). La France et l'UE repassent à l'heure d'été

Les pays de l'Union européenne, dont la France, passeront à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche, la population perdant à cette occasion une heure de sommeil. Ce passage à l'heure d?été se déroulera dimanche à 02H00 du matin: il faudra ajouter 60 minutes à l'heure légale, et il sera alors 03H00. Depuis 1998, les dates de changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union européenne: le passage à l'heure d'été s'y effectue le dernier dimanche de mars, celui à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre. Le retour à l'heure d'hiver aura donc lieu dimanche 25 octobre 2015, à 3 heures du matin, souligne le site de l'administration française. Le changement d?heure a été instauré en France en 1976 à la suite du choc pétrolier de 1973-1974, l'idée étant principalement de faire correspondre heures d'activité et heures d?ensoleillement pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel, l'électricité étant alors largement produite à partir de centrales au fuel lourd. Le dispositif continue à avoir ses détracteurs, qui mettent notamment en avant une perturbation des rythmes biologiques, des activités agricoles, etc.. Un sondage OpinionWay réalisé cet automne au moment du passage à l'heure d'hiver pour le site Comprendrechoisir.com, avait montré que moins d'un Français sur cinq était favorable au changement d'heure. "Le changement d'heure permet des économies en énergie et en CO2 réelles mais modestes, pour un coût quasi-nul de mise en ?uvre", souligne l'Agence pour la maîtrise de l'énergie: selon la dernière étude en date, il a permis d'économiser en 2009 quelque 440 GigaWattHeure (GWh) en éclairage et d'épargner l'émission de 44.000 tonnes de CO2. Ces gains ont cependant diminué avec le temps, avec l'introduction progressive de lampes basse consommation, et un meilleur pilotage de l'éclairage public. Pour autant ils subsisteront à l'horizon 2030, à quelque 340 GWh annuels, selon cette étude. Ce dispositif existe aussi aux Etats-Unis et en Australie, même si les dates peuvent différer. En octobre dernier, la Russie est repassée de façon permanente à l'heure d'hiver, mettant fin à une expérience de trois ans à l'heure d'été. L'installation à l'heure d'été avait provoqué une vague de mécontentement, beaucoup de Russes étant réticents à se lever une heure plus tôt lors des sombres matins d'hiver.

