Football: aller cherche une seconde victoire à Beauvais

Après une victoire lors de la 22e journée sur l’équipe de Croix 1-0, les canaris repartent pour tenter d’obtenir une seconde victoire de suite.

Face à une équipe Picarde aujourd’hui classée à la 12e place, les jaunes et noirs semblent mieux armer que leur adversaire du jour et tenteront de s’imposer face à la plus mauvaise attaque du championnat, qui reste sur un match nul face à Dieppe 1-1 et qui avait été battue par les Quevillais lors du match aller 2-0.

C’est donc avec comme seul objectif la victoire que les joueurs de Manu Da Costa iront dans l’Oise.