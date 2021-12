Lomé (AFP). Togo: l'élection présidentielle reportée du 15 au 25 avril

L'élection présidentielle togolaise, initialement prévue le 15 avril, a été reportée au 25 avril par décret présidentiel, a annoncé vendredi soir la ministre de la Communication. "L?élection présidentielle aura finalement lieu le 25 avril 2015 et non le 15 avril, date initialement retenue", dit le décret présidentiel, lu à la télévision nationale par la ministre de la Communication, Germaine Kouméalo Anaté. La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao)avait proposé mardi au gouvernement togolais de reporter de 10 jours le scrutin, afin de permettre une révision du fichier électoral à la suite de plaintes formulées par l'opposition et la société civile. "Ce report tient compte de la recommandation formulée par le président en exercice de la Cédéao, le (chef de l'Etat) ghanéen John Dramani Mahama, au terme de sa visite le 24 mars et de ses échanges avec les autorités togolaises, ainsi qu?avec les candidats à l?élection présidentielle et la Céni (Commission électorale nationale indépendante)", a poursuivi Mme Anaté. "Cette démarche traduit la volonté d?ouverture et l?esprit conciliant du gouvernement et son souci de décrisper davantage le climat politique, en vue d?une élection présidentielle apaisée et sereine", a-t-elle ajouté. Pour l'opposition et la société civile togolaises, le fichier électoral comporte de "graves anomalies" et doit faire l'objet de vérifications avant le vote. Le président Faure Gnassingbé, qui brigue un troisième mandat - après des victoires contestées aux scrutins de 2005 et 2010 -, part favori de ce scrutin, auquel doivent participer quatre autres candidats.

