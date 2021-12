Madeon, le petit génie de l'électro se dévoile

"Dans l'industrie du divertissement, la jeunesse est une telle obsession que 20 ans, finalement, c'est déjà le début de la vieillesse...", s'amuse Hugo Leclercq, mèche brune tombant sur des yeux noirs, les traits un peu tirés après avoir débarqué le matin même des Etats-Unis.

A son jeune âge, le jeune homme en est déjà au premier bilan d'étape avec un premier album pour "mettre sur disque qui j'étais ces dernières années et pouvoir l'écouter dans 20 ans". "J'appartiens à une génération qui n'a pas forcément besoin d'albums pour construire une carrière, mais les albums ont cette capacité à pouvoir cristalliser des époques", explique à l'AFP ce fan des Beatles.

Cela fait déjà quelques années que sa carrière a débuté. "J'ai commencé à faire de la musique chez mes parents à 10, 11 ans, sur l'ordinateur familial. J'ai su que j'avais envie d'en faire mon métier à 13, et j'ai commencé à 16", résume cet élève rapidement fâché avec l'école.

"Je craignais que l'école soit un chemin vers une sorte de vie bureaucratique qui me faisait peur. En sabotant mon cursus académique, j'ai l'impression que je n'allais pas me laisser d'autre choix que la musique", analyse le jeune homme dont le père travaille dans "le risque de prêt immobilier" et la mère dans "les ressources humaines".

C'est en 2011 que sa musique se met à résonner au-delà de la maison familiale, à Nantes. Il met en ligne cette année-là une vidéo bluffante où l'on voit ses mains pianoter sur une étrange tablette lumineuse pour composer un nouveau morceau ("Pop Culture") à partir des extraits de 39 chansons existantes (Madonna, Daft Punk, Justice, Gossip...). La vidéo attire rapidement des millions de curieux et affiche aujourd'hui plus de 28 millions de vues.

- Pas la culture DJ -

A 17 ans, Madeon devient un phénomène de la musique électronique: on le verra un peu en France (Trans Musicales en 2012) mais surtout aux Etats-Unis, notamment en première partie de Lady Gaga. Il produit en 2013 trois titres pour la star puis collabore avec Coldplay l'année suivante. Il semble alors parti pour une carrière internationale de DJ sur les traces d'un David Guetta.

Le jeune homme trouve néanmoins réductrice cette étiquette de DJ, se voyant comme un compositeur pop: "J'ai fait des centaines de shows en tant que DJ, c'était un plaisir fou, mais c'est devenu assez déconnecté de mes ambitions musicales."

"Je ne viens pas de la culture DJ. Je respecte ça, mais ça ne résonne pas en moi: la première fois que je suis allé dans un club, c'était pour y jouer. Pour moi, la musique électronique, c'est une palette de sonorités, que j'emprunte pour faire de la pop", explique celui qui est retourné dans son cocon familial, début 2014, pour composer son album, "Adventure" (Sony), dans les bacs lundi.

"Comme le projet d'album était de clore une étape et de capturer une époque, cela n'aurait pas eu de sens de le faire dans un autre environnement que celui dans lequel j'ai toujours travaillé", dit-il.

Toujours très réfléchi, Madeon a "scénarisé" son disque avec un début "joyeux, lumineux, social", suivi d'un "tunnel plus agressif" et d'une conclusion "plus flottante, plus contemplative". Fidèle à son goût pour les "mosaïques" sonores, Madeon s'est entouré de quelques invités pour les voix tout en s'autorisant à chanter sur quelques morceaux, comme le "Home" final.

Après un concert à Paris, le 3 avril à la Gaîté Lyrique, Madeon repartira tester ces nouveaux titres dans la foulée aux Etats-Unis.