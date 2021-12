Rouen : ils bloquent l'argent à la sortie des distributeurs de billets

Depuis plusieurs jours, des faits de blocage de DAB avaient été signalés rue Jeanne d'Arc et avenue Pasteur à Rouen, ainsi que rue Raspail à Sotteville. A chaque fois, la même méthode, celle du cash trapping, est utilisée. Une barre de seuil couleur alu est collée à la fente d'où sortent les billets et en empêchent justement la sortie, et un mégot de cigarette bloque également la sortie des tickets de retrait.

La vidéosurveillance de l'Agence postale avenue Pasteur permet d'identifier les individus suspects, qui opèrent entre 18h et 20h, quand les banques sont fermées. La BAC monte un système de surveillance mercredi 25 mars dès 18h. A 19h40, ils voient deux individus s'approcher du DAB. Pendant que l'un fait le guet, l'autre posent la barre de seuil et le mégot. Puis ils s'éloignent et attendent que des victimes se présentent.

Ces dernières se présentent finalement. Mais ce sont des policiers qui mettent à jour l'escroquerie et permettent d'interpeller les deux hommes, âgés de 22 et 29 ans, qui reconnaissent plusieurs faits. Ils ont été placés en garde à vue par la Brigade financière de la Sûreté Départementale et sont déférés ce vendredi après-midi.