Foire de Rouen : trois ouvrages pour découvrir le Japon entre les lignes

Le pays du Soleil Levant sait allier le respect du passé - théâtre Nô et cérémonie du thé, etc. - avec la modernité des grandes métropoles. Ghislaine Baguet, libraire à Rouen, nous conseille trois livres permettant d’appréhender ce pays aux multiples facettes.

La pierre et le sabre, de Eyi Yoshikawa. Yoshikawa est l'un des plus grands romanciers japonais du XXe siècle. "Takezo, le héros de cet épais roman, adapté au cinéma et dans les mangas, est un peu le chevalier Bayard japonais. Il recherche la perfection, son sabre devient le serviteur de Dieu".

Mon voisin Totoro, d'Hayao Miyazaki. Il s'agit de l'adaptation en manga, collection kids, du long métrage du studio Ghibi. Deux petites filles découvrent, après un déménagement, Totoro, une étrange créature qui va s'occuper d'elles et transformer leur vie.

Guide bleu du Japon - Michelin. Cet ouvrage offre les clés pour apprécier les richesses du pays : l'histoire, les arts, la vie des Japonais, les grands enjeux de société. Il est une mine d'informations et de conseils pratiques. On se laisse transporter.