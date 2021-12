Top départ pour la Foire de Rouen

Quelles sont les nouveautés de cette édition ?

"Il y aura des nouveautés, notamment en ce qui concerne l'univers maison avec les nouvelles tendances d'aménagement d'espace ou de combles en 3D, mais également des cours de bricolage proposés gratuitement par Leroy Merlin. Du côté de la gastronomie, des spécialités comme le sushi bar ou la gaufre de liège seront proposées."

Combien de visiteurs sont attendus ?

"L'an dernier, nous avons accueilli 157 000 visiteurs, soit 10% de plus que l'année précédente. Je pense que l'exposition sur le Japon est aussi attractive car on retrouve le côte traditionnel et spectaculaire du Japon, allié au côté moderne avec la technologie robotique. Nous attendons au moins le même nombre de visiteurs pour cette 87e édition."

Les travaux du Parc Expo posent-ils problème ?

"Les travaux vont être interrompus pendant toute la durée de la Foire. Beaucoup de choses sont bien avancées. Le public va pouvoir accéder à la Foire par la nouvelle entrée, plus moderne et lumineuse. Et pour accueillir les exposants, cela demande une organisation particulière, mais on s'adapte et on anticipe."