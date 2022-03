Caen - Lorient un match à suivre en direct sur Tendance Ouest!

Samedi soir à partir de 18H45, suivez sur Tendance Ouest et sur TendanceOuest.com la rencontre intégrale de la 22ème journée de Ligue 1 entre le Stade Malherbe Caen et le Football Club de Lorient.

Une émission spéciale d'avant-match et d'après match à suivre sur l'antenne ainsi que le commentaire et les analyses du match avec Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé.

Tout au long de la rencontre, commentez le match sur le fil internet dédié et par SMS en envoyant le mot clé CAEN au 7 10 26 (0.50 euro + coût d'envoi d'un sms).