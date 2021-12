Dernières places pour le rendez-vous famille du FRAC

Le Frac accueille actuellement l'exposition Fabriquer le dessin qui vise à mettre en perspective trois collections : celle du FRAC, du musée des Beaux-arts de Rouen et du musée d'art moderne Malraux du Havre. Présentées de manière thématiques, les oeuvres sélectionnées seront décodées par une animatrice qui adapte son discours aux plus jeunes. Au cours de cette visite interactive, les enfants sont amenés à livrer leurs impressions et leurs réflexions avant de passer à un atelier pratique. Ils pourront ensuite expérimenter la technique du fusain puis partager un petit goûter : une opération conviviale et enrichissante.

Le prochain rendez-vous famille aura lieu le mercredi 10 juin dans le cadre de l'exposition monographique du photographe Gilles Saussier.

Mercredi 1er avril de 14 à 16h. Frac Haute-Normandie à Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. Sur réservation au 02 35 72 27 51.