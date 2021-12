Les enfants se frottent à l'art à l'école des Beaux-Arts de Caen

Les deux salles mises à la disposition des élèves de CE2, CM1 ou CM2 ont ce jeudi 28 mars des allures de fourmilière colorée. Voilà trois mois qu'elles accueillent tous les lundis et jeudis, chaque semaine, deux classes des écoles de l'agglomération. Chaque fois, une trentaine d'élèves se donnent à cœur joie de découvrir à la fois l'école d'art, et l'étendue des techniques artistiques.

"Les enfants se penchent cette année sur le thème du "multiple" : la reproduction d'une œuvre en petite série", détaille Béatrice Esnée, l'une des enseignantes et artistes chargés d'encadrer les écoliers. "Après avoir visité l'école, ils s'essaient à l'art et dessinent, collent, découpent, tamponnent, produisent des badges... des tas de choses qu'il ne pourrait pas faire ailleurs." "Et puis, c'est ludique", renchérit la professeur de cette classe élémentaire de l'école Henri Sellier, à Colombelles. "Si on les emmenait au musée voir des tableaux, ça ne leur parlerait pas."

D'ici la mi-juin et la fin de l'année scolaire, 24 classes – 600 élèves en tout – auront vécu l'expérience. Le dispositif a convaincu : l'an prochain, les artistes intervenants ne se déplaceront plus en dehors de l'école. Peut-être de quoi garnir demain les bancs des Beaux-Arts de Caen.