Sanaa (AFP). Yémen: les Saoudiens interviennent contre les rebelles soutenus par l'Iran

L'Arabie saoudite et des pays alliés ont lancé jeudi une intervention militaire au Yémen pour contrer l'avancée de rebelles chiites soutenus par l'Iran qui a vivement dénoncé cette opération. Téhéran, traditionnel rival de Ryad au Moyen-Orient, a mis en garde contre une propagation du conflit yéménite à d'autres pays. L'opération menée par l'Arabie saoudite va "créer plus de tensions dans la région", a averti son ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. En pleines négociations sur le nucléaire iranien, les Etats-Unis ont apporté leur soutien à l'intervention, sans toutefois y participer directement. Le secrétaire d'Etat John Kerry a "salué le travail de la coalition qui agit militairement" contre les rebelles. L'opération, baptisée "Tempête décisive", a été déclenchée dans la nuit par des frappes saoudiennes sur différentes positions des Houthis, ces miliciens chiites qui ont pris le contrôle de plusieurs grandes villes, dont la capitale Sanaa, au cours des derniers mois. L'Arabie saoudite a mobilisé 150.000 militaires et 10 avions de combat, tandis que les Emirats arabes unis ont engagé 30 avions de combat, Bahreïn et Koweït 15 appareils chacun et le Qatar 10, a indiqué Al-Arabiya, chaîne de télévision à capitaux saoudiens. En plus de ces pays du Golfe, voisins du Yémen, l'opération mobilise d'autres pays alliés de l'Arabie saoudite comme l'Egypte, la Jordanie, le Soudan, le Pakistan et le Maroc, selon Ryad. Quatre navires de guerre égyptiens sont ainsi entrés dans le canal de Suez afin de sécuriser le Golfe d'Aden, au large du Yémen. Aucune implication de pays européens n'a été annoncée, mais la France a renouvelé son soutien au président Abd Rabbo Mansour Hadi qui avait été forcé à fuir Sanaa en février pour se réfugier dans son fief d'Aden. - L'aéroport d'Aden reconquis - L'intervention militaire fait suite à plusieurs appels à l'aide émanant du président Hadi, incapable de faire face à l'avancée des rebelles qui se sont approchés ces derniers jours d'Aden, deuxième ville du pays, dans le sud. Elle "vise à défendre le gouvernement légitime du Yémen et à empêcher le mouvement radical houthi de prendre le contrôle du pays", a expliqué l'ambassadeur saoudien aux Etats-Unis, Adel al-Jubeir. Les raids ont permis de "détruire les défenses aériennes des rebelles houthis, la base aérienne Al-Daïlami attenante à l'aéroport de Sanaa, des batteries de missiles SAM et 4 avions de combat", selon un bilan cité par l'agence saoudienne SPA. L'aviation saoudienne "a pratiquement sécurisé l'espace aérien yéménite" et "s'emploie à mettre en place une large zone d'exclusion aérienne", a déclaré un conseiller saoudien. Des forces loyales au président ont en outre repris jeudi l'aéroport d'Aden, qui était passé sous le contrôle des forces anti-gouvernementales la veille. Ces dernières ont ensuite abandonné leur base à Aden, livrée aux pilleurs qui se sont rués sur des stocks d'armes, selon une source militaire. - Des habitants fuient - Les bombardements saoudiens, qui ont cessé à l'aube, ont fait au moins 14 morts civils à Sanaa, selon la défense civile, tandis qu'aucun bilan n'a été communiqué sur les pertes parmi les combattants. Des habitants de la capitale ont témoigné de violentes explosions avec l'entrée en actions de la DCA au passage des avions de combat. Certains ont décidé de fuir par craintes de nouveaux raids. "Je m'en vais avec ma famille, Sanaa n'est plus sûre", a déclaré l'un d'eux, Mohamed. Au moins 18 combattants, dont 13 Houthis, ont été tués jeudi dans de nouveaux combats dans le sud, selon un responsable local.

