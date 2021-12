Lausanne (AFP). Nucléaire iranien: négociateurs sous pression pour trouver un compromis

Les négociateurs internationaux, au premier rang desquels l'Américain John Kerry et l'Iranien Mohammad Javad Zarif, se retrouvent jeudi à Lausanne pour tenter d'arracher un accord de principe sur le nucléaire iranien, dans un climat de tension exacerbé à l'approche de la date butoir du 31 mars. Un haut responsable du département d'Etat américain a déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi, après l'arrivée en Suisse de M. Kerry, que la conclusion d'un accord politique avant mardi 31 mars était possible. "Nous croyons vraiment que nous pouvons faire cela d'ici le 31. Nous voyons un chemin pour le faire", a déclaré ce responsable américain sous couvert de l'anonymat. Principaux protagonistes de ce dossier ultra-sensible, le secrétaire d'Etat américain et son homologue iranien se retrouvent le matin dans la ville suisse moins d'une semaine après une précédente session d'intenses tractations au bord du lac Léman. Les directeurs politiques des autres pays impliqués dans les négociations, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Russie et Chine, devaient également rallier Lausanne dans la journée. MM. Kerry et Zarif sont sous forte pression pour arracher un accord, ou à tout le moins une entente de principe, qui leur permettrait de tenir le cap face aux "faucons" qui, de Washington à Téhéran, en passant par Paris, Israël ou les pays du Golfe, s'opposent à tout compromis. "Quiconque se dresse contre la perspective d'un accord a l'obligation de mettre sur la table une alternative viable et réaliste, et je n'ai pas encore vu quelqu'un le faire", a déclaré mercredi M. Kerry avant son départ pour Lausanne. Et le ministre britannique des Affaires étrangères, Philip Hammond, a averti, dans un discours prononcé à Londres, que si aucun accord n'était conclu, cela signifierait "un Moyen-Orient fondamentalement plus instable, avec la perspective d'une course aux armements nucléaires dans la région". Soucieuse de ne pas apparaître trop conciliante, la Maison Blanche a de nouveau réclamé mercredi des engagements "tangibles et précis" à Téhéran pour garantir qu'il ne cherchera pas à se doter de l'arme atomique, en échange d'une levée des sanctions internationales. Après plus d'un an de discussions marathons et un accord provisoire déjà prorogé deux fois, Téhéran et le groupe des grandes puissances P5+1 (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Russie, Chine et Allemagne) sont censés conclure un accord politique avant la fin du mois sur ce dossier du nucléaire iranien qui empoisonne les relations internationales depuis plus de 10 ans. "Ce round de négociations est très délicat, particulièrement parce que nous approchons des dates fixées pour atteindre un accord de principe", a souligné l'Iranien Zarif à la télévision d'Etat mercredi soir avant son départ pour la Suisse. - Tensions entre alliés - Un haut responsable européen a toutefois relativisé la pression, rappelant que la date butoir pour un accord final, incluant tous les aspects techniques, a été fixée au 30 juin. "Ce ne sera pas la fin de l'histoire cette semaine. Il n'y aura pas d'accord d'ici la fin de la semaine car il sera obtenu seulement quand tous les détails techniques auront été finalisés", selon cette source. "Ce que nous aimerions avoir (d'ici fin mars, ndlr), c'est une entente sur les points clés, les paramètres principaux" au coeur de la négociation: capacité d'enrichissement d'uranium octroyée à l'Iran, réacteur à eau lourde d'Arak (autre filière pour parvenir à la bombe atomique), levée des sanctions La précédente session de discussions à Lausanne s'était achevée le week-end dernier sur des constats de "progrès" mais aussi de "divergences importantes". La question des sanctions notamment constitue l'un des gros contentieux. Téhéran, soumis à un écheveau complexe de mesures punitives internationales (américaines, européennes, et surtout onusiennes), réclame leur levée en bloc, ce que refusent les pays du P5+1, avec toutefois des niveaux d'intransigeance variables. Car en dépit des assurances d'unité, les fissures entre les alliés --particulièrement les Etats-Unis et la France-- ont de nouveau éclaté au grand jour la semaine dernière. Paris, qui avait déjà bloqué en novembre 2013 la première mouture d'un texte de compromis, jugé trop faible, campe sur une ligne dure et réclame un "accord robuste" face à la volonté prêtée à Washington de conclure au plus vite avec l'Iran. Au risque d'irriter ses partenaires du P5+1, la France veut apparaître, notamment aux yeux des pays du Golfe ou d'Israël, comme le garant d'un accord sans concessions, pour, selon le chef de la diplomatie Laurent Fabius, inspirer "confiance à toutes les puissances de la région" effrayées de voir l'Iran chiite susceptible de reprendre pied sur la scène internationale. En début de semaine, le chef de la diplomatie saoudienne Saoud al-Fayçal a ainsi martelé qu'il ne fallait pas donner à l'Iran "des accords qu'il ne mérite pas". Et mercredi, à la veille de la reprise des négociations à Lausanne, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu - dont les relations avec Washington sont au plus bas - a promis qu'il continuerait à agir contre un accord.

