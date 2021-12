Paris (AFP). Le chômage repart à la hausse, coup dur pour la majorité avant le second tour

Après une baisse en janvier, le chômage est reparti à la hausse en février, flirtant avec son record absolu atteint fin 2014, une nouvelle épine dans le pied de la majorité avant le second tour des départementales. Fin février, Pôle emploi recensait 3,49 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité en métropole, soit 12.800 de plus que le mois précédent. La hausse a été légèrement moins forte avec l'outre-mer: +0,3% à 3,75 millions. En incluant les chômeurs ayant exercé une petite activité, le chômage a atteint de nouveaux records, à 5,26 millions en métropole et 5,56 millions en France entière. "Tant que nous n'avons pas une croissance plus forte, autour de 1,5%, il est difficile de créer de l'emploi, d'autant plus que nous avons beaucoup de jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi", a réagi Manuel Valls devant des militants socialistes à Fresnes (Val-de-Marne). Le Premier ministre, comme son ministre du Travail François Rebsamen, ont toutefois mis en avant une légère "baisse du chômage" sur les deux premiers mois de l'année, liée au fort recul de janvier (-19.100 sans aucune activité). Mais pour l'économiste Henri Sterdyniak (OFCE), la performance de janvier n'était qu'un "petit accident statistique" réparé en février. Et il faut s'attendre à "une lente montée du chômage d'ici à la fin de l'année, avec des hausses de 5.000 à 10.000 par mois". En février, malgré la hausse globale, le chômage des jeunes recule pour le deuxième mois consécutif (-0,3% sur un mois) et reste stable sur un an. Cela atteste, selon M. Rebsamen, du "succès" des dispositifs en faveur des jeunes, notamment des emplois d'avenir. En revanche, la situation continue de se dégrader pour les seniors: +0,7% sur un mois, +9,1% sur un an. Même constat pour le chômage de longue durée. Fin février, petite activité comprise, 2,28 millions de personnes pointaient à Pôle emploi depuis plus d'un an, un chiffre en explosion (+0,8% en février, +9,5% sur un an). - 'Les demi-mesures ne suffisent plus' - "Il y a un marché de l'emploi très flexible, une petite reprise de l'intérim et des CDD très courts, les jeunes en bénéficient un tout petit peu et les vieux en souffrent", résume M. Sterdyniak. Mais pour Philippe Waechter (Natixis), "le plus préoccupant, c'est la rechute spectaculaire des sorties de Pôle emploi pour reprise d'emploi": elles se sont repliées de 8,8% en février. "Les chefs d'entreprise ont toujours le pied sur le frein et n'ont clairement pas envie de changer de stratégie. C'est une douche froide parce qu'on commençait à avoir des signaux de reprise", ajoute-t-il. Ces mauvais chiffres tombent mal pour la majorité, à quatre jours du second tour des départementales. D'autant qu'elle est déjà en mauvaise posture après avoir été éliminée d'un quart des cantons dès le premier tour. Le scenario a un air de déjà-vu pour le gouvernement. Il y a un an quasiment jour pour jour, l'entre-deux tours des municipales avait été marqué par un bond du chômage. Quatre jours plus tard, la gauche avait subi une cinglante défaite, perdant plus de 150 villes de plus de 9.000 habitants. D'élections en élections, le chômage reste l'un des angles d'attaque favoris de l'opposition. "François Hollande ment le matin, le midi et le soir. Le chômage reculera le jour où il partira", a tweeté le président de l'UMP Nicolas Sarkozy en fin d'après-midi. "Valls aurait mieux fait de s'occuper du chômage !" a pour sa part réagi Florian Philippot, le vice-président du Front national, qui raille ainsi la campagne active menée ces dernières semaines par le Premier ministre contre son parti. Côté syndical, Jean-Claude Mailly (FO) juge "indispensable" de "changer de politique économique afin de retrouver une croissance porteuse d'emplois". Et côté patronat, pour Pierre Gattaz, le président du Medef, "les chiffres du chômage d?aujourd?hui montrent que les demi-mesures ne suffisent plus. Il nous faut agir plus vite, plus fort". Face aux attaques, François Rebsamen s'est montré optimiste sur RTL: "Je pense que cette année, nous allons connaître une stabilisation et, à la fin de l'année, un début de régression du chômage, du nombre d'inscrits à Pôle Emploi."

