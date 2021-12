Lyon (AFP). Christian Iacono acquitté à son procès en révision à Lyon pour les viols de son petit-fils

L'ex-maire de Vence, Christian Iacono, a été acquitté mercredi à son procès en révision devant les assises du Rhône pour les viols de son petit-fils Gabriel, qui s'est depuis rétracté. Après trois heures de délibéré, les jurés n'ont pas suivi l'avocat général, Jean-Paul Gandolière, qui s'était dit convaincu de sa culpabilité en dépit des rétractations de Gabriel. Le magistrat avait invité les jurés à se forger leur propre avis, ne réclamant toutefois aucune peine. Mercredi matin, la défense de Christian Iacono avait "supplié" la cour de lui "restituer son honneur" en le déclarant "innocent". Après avoir maintenu de façon constante pendant 11 ans des accusations de sévices sexuels et viols -censés s?être produits dans la villa du grand-père entre 1996 et 1998 à Vence (Alpes-Maritimes)-, Gabriel Iacono s'était rétracté début mai 2011. Après deux condamnations à 9 ans de prison en 2009 et en 2011, Christian Iacono avait saisi la cour de révision et obtenu le 18 février 2014 l'annulation de sa condamnation, entraînant ce troisième procès devant les assises du Rhône.

