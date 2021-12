Une boulangerie braquée à Petit-Quevilly

Les faits se sont déroulés mardi 24 mars à 20h. Un individu entre cagoulé et armé dans la boulangerie Catel, située avenue Jean Jaurès à Petit-Quevilly, rejoint l'une des vendeuses présente dans la boulangerie et la menace. Deux clients sont alors présents dans la boulangerie mais ne réagissent pas. L'homme prend l'argent dans la caisse. C'est alors que deux autres individus rentrent dans la boulangerie, vont dans le fond du magasin et ordonne à l'un des clients de lui remettre son téléphone portable et son argent.

L'homme indique à l'individu qu'il n'a rien de tout ça sur lui. L'individu passe alors derrière le comptoir et casse une bouteille dans le but d'effrayer les clients.

Pendant le braquage, la patronne de la boulangerie, une femme née en 1946, a tenté de repousser l'un des agresseurs, avant de se prendre un coup sur la tête d'un des trois. Les individus ont pris la fuite.

Un plan de recherche a été déclenché par le Centre d'Information et de Commandement.