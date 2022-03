Activités, restaurants... des idées de sorties pour fêter la Saint-Valentin dans la Manche

Du côté de Saint-Hilaire-du-Harcoët



La nuit des amoureux à La Taverne

La discothèque La Taverne, située à Saint-Hilaire-du-Harcouët, organise sa nuit de la Saint-Valentin, samedi 12 février. Une rose sera offerte à chaque fille, et un ticket « gagnant » surprise pour les messieurs.



Des soins pour le corps, seul ou à deux, à la piscine de Saint-Hilaire

Le centre esthétique de la piscine Le Spadium, à Saint-Hilaire-du-Harcouët, propose une série d'idées "coup de coeur" pour la Saint-Valentin (offres valables du 1er au 25 février 2011 inclus).

"Coup de coeur en DUO" : pour elle et lui, une séance de hammam suivie d'un modelage du dos et des jambes d'une demi-heure...75 € pour 1h.

"Coup de coeur Détente" : Les vertus d'un bain romain (application d'huile sur tout le corps, séance de hammam et gommage du corps) associé à un modelage du dos...60 € pour 1h30.

"Coup de coeur Nouveauté" : Le cocktail cosmétique, gommage et modelage du corps personnalisé selon vos besoins.Choisissez vous-même votre parfum d'huile ! 1h30 avec sa séance de hammam pour seulement 45 €.

"Coup de coeur Eclat" : Le soin du visage oxygénant au miel et ses bienfaits, pour une peau douce, éclatante, nourrie et hydratée! Seulement 45 € pour 1h.



A Tanis

Le Sillon de Bretagne propose les soirs du 12, 13 et 14 février un menu spécial à 32 euros (hors boisson) avec du saumon fumé au fromage frais, des saint-jacques rôties, des aiguillettes de magret, une surprise de golden et de camenbert et une arlette, griottes et mascarpone au guignolet. Réservations au 02 33 60 13 04. Le Sillon de Bretagne, lieu-Dit Brée, 14, Route Nationale à Tanis.



