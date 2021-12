"Le racisme, un truc de grands" pour les élèves de Lemière à Caen

A voir les enfants de l'école Lemière jouer dans cette cour du centre-ville de Caen, le racisme sonne creux. La mixité est au rendez-vous dans les échanges et les jeux. "Le racisme, c'est un truc de grands, c'est trop vulgaire pour les enfants", claironne Léa qui, vendredi 20 mars, venait de participer en classe, à un atelier sur ce thème.

Le vivre ensemble

"On a parlé d'un enfant qui ne voulait pas donner la main à un autre parce qu'il était noir, et ça nous a surpris parce qu'il n'a pas pu avoir une idée comme ça tout seul", complète Pauline. "Ça vient peut-être des parents", avance Émeraude. "Le racisme, c'est aussi rejeter quelqu'un d'un endroit où l'on se trouve", complète Marin. Le sujet fait en tout cas parler.

Léa, Emeraude, Marin et Pauline Impossible de lire le son.

Le matin même, en classe avec leurs camarades, ils venaient de débattre de ce fléau ambiant et tenace. "Nous avons voulu reparler du vivre ensemble avec les élèves, dans un temps autre que celui de l'après Charlie Hebdo, qui était très dense et douloureux", explique la directrice de l’établissement, Catherine Sevricourt. Pour boucler les débats, chaque élève de l'école recevra une copie de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen à la mairie de Caen. "Une excellente manière d'avancer dans le programme d'éducation civique."