Leïla Bekhti, une star à l'Omnia

Le film de Brigitte Sy s'inspire d'un roman à succès écrit par Albertine Sarrazin en 1965 et porté à l'écran en 1969 par Guy Casaril. Ce récit sans concession évoque le destin d'une jeune femme à la dérive qui, entre petite délinquance et prostitution, trouve l'amour. Avec un casting de choix - Leïla Bekhti et Reda Kateb, deux acteurs récompensés aux Césars - la réalisatrice s'assure une interprétation juste et tout en nuances des personnages complexes et tourmentés d'Albertine Sarrazin.

Prometteur

Ce récit autobiographique d'Albertine Sarrazin avait défrayé la chronique lors de sa publication chez Pauvert. Parions que le film en fasse autant.

