Le nouveau Britney Spears

Aux Etats-Unis les mots français sont très à la mode (en France les mots américains sont très à la mode ! L'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté...).

La chanteuse américaine Britneu Spears surfe donc sur la mode de son pays et son nouvel album portera un nom made in france : "Femme Fatale".

La blonde sexy, bombe glamour internatinale prépare ce nouvel opus depuis 2 ans. Sa sortie, très attendue, est prgrammée pour le 15 mars aux Etats Unis. Son dernier album date de 2008, c'était "Circus".

Brithney Spears à même dévoilé la pochette de son album (ci-dessous) dont le premier single sera "Hold It Against Me".

Les fans attendent avec impatience le premier clip.