Football régional : la renaissance des derbys caennais

Au sein des deux premiers étages régionaux, les clubs amateurs de l'agglomération "se tirent gentiment la bourre". Historiquement rivaux de bonne guerre, l'ASPTT Caen et L'USON Mondeville jouent souvent des rencontres serrées (1-0 et 0-0 cette saison), où la volonté de battre le voisin et l'engagement sont présents. De même avec la MOS, qui n'a plus connu la DH depuis trois ans, mais qui est aujourd'hui proche de retrouver ses compères.

En cas de non-montée en CFA2 des Postiers, la lutte entre ce trio compétitif pourrait s'avérer haletante dés la saison prochaine. L'Avant-Garde caennaise, reste souvent, avec l'AS Ifs, en retrait de ces rivalités. Cependant, l'équipe du nord de la ville pourrait faire fructifier sa discrète escalade des échelons pour venir s'inviter à la danse des derbys de l'élite.