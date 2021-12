Le caennais Superpoze dévoile le premier extrait de son futur album

Après avoir publié plusieurs EP et s'être offert une tournée mondiale, le jeune Caennais Gabriel Legeleux alias Superpoze, petit prodige de l'électro, est de retour avec un nouvel album.

Son premier opus intitulé Opening sortira le 6 avril prochain chez Combien Mille Records. Pour nous faire patienter, le jeune caennais a dévoilé Unlive, un premier extrait de ce futur album enregistré en Belgique. Opening s'annonce d'ores et déjà différent de ses premières productions et plus mélodique, puisqu'au lieu d'utiliser des samples, Superpoze a expliqué avoir cette fois-ci composé avec un piano.