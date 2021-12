Paris (AFP). Le roi Felipe VI d'Espagne annonce l'annulation de sa visite en France

Le roi Felipe VI d'Espagne a annoncé mardi sur le perron de l?Élysée "l'annulation" de sa visite officielle de trois jours en France qu'il avait entamée quelques instants plus tôt. "Suite à des conversations que nous avons menées entre le président François Hollande et le chef du gouvernement (espagnol Mariano) Rajoy, nous avons décidé d'annuler ce voyage", a déclaré le souverain sur le perron du palais présidentiel français. "C'est une décision que nous avons prise à l'instant", a-t-il ajouté, à l'issue d'un entretien avec le président français. "Nous savons que le nombre des victimes est extrêmement élevé", un "grand nombre d'Espagnols, d'Allemands, mais aussi des Turcs", a déploré Felipe VI, confirmant qu'aucun survivant n'avait été retrouvé au moment où il s'exprimait. Au côté du roi, le président François Hollande a indiqué qu'il n'y avait sans doute pas de victime française dans le crash de l'Airbus A320 de la compagnie Germanwings dans les Alpes-de-Haute-Provence, mais sans en avoir la "totale certitude". Le chef de l?État français a lui aussi évoqué des victimes espagnoles et "d'autres nationalités: allemandes et sans doute turques". "Il n'y aurait pas de victimes françaises, mais je n'en ai pas encore la totale certitude", a-t-il dit.

