Madrid (AFP). Espagne : la droite au pouvoir a eu une comptabilité occulte pendant 18 ans

Le Parti populaire (droite) au pouvoir en Espagne a mis en place pendant au moins 18 ans une comptabilité occulte, selon les conclusions d'un juge d'instruction, qui ravivent en pleine année électorale un scandale de corruption embarrassant le gouvernement. Le juge Pablo Ruz estime disposer d'indices suffisants pour conclure que le parti du chef du gouvernement Mariano Rajoy a disposé de "différentes sources de financement () en marge de la comptabilité officielle déclarée par le parti et présentée à la Cour des comptes", indique l'Audience nationale, la plus haute juridiction pénale d'Espagne, dans un communiqué publié lundi. Le Parti populaire (PP) au pouvoir en Espagne depuis fin 2011 "s'est servi de diverses sources de financement ne provenant pas du système économique légal entre 1990 et au moins 2008", explique le magistrat. Le juge Ruz estime que durant cette période, le PP a reçu des donations et effectué des paiements à travers cette caisse noire, dont des compléments de salaires versés à de hauts dirigeants du parti. Il précise cependant qu'à l'époque des faits le financement illégal des partis n'était pas considéré comme un délit par la loi espagnole. Le PP ne peut donc pas être poursuivi en matière pénale pour ces faits. Il évoque également des délits électoraux et comptables, désormais prescrits. Le magistrat propose cependant de renvoyer en procès pour des délits présumés contre le Trésor public six personnes, dont deux anciens trésoriers du Parti populaire (PP), Luis Barcenas et Alvaro Lapuerta, qui sont également accusés de détournement de fonds. Intendant puis trésorier du PP de 1990 à 2009, Luis Barcenas avait affirmé en janvier que Mariano Rajoy, président du parti depuis 2004, connaissait "depuis le début" l'existence d'une comptabilité parallèle au sein du PP. Mais le chef du gouvernement n'a jamais été entendu par le juge, qui circonscrit son enquête aux responsabilités des seuls trésoriers et intendants. Le juge Pablo Ruz a refusé d'entendre Mariano Rajoy en tant que témoin, comme le demandaient certaines parties civiles, expliquant pour motiver sa décision, en octobre 2013, que cette audition n'était pas "nécessaire" car de nombreux autres témoins avaient déjà été entendus sur les mêmes faits. Apparu début 2013 avec les premières révélations sur une possible comptabilité occulte dans la presse, le scandale s'est rapidement rapproché de Mariano Rajoy, ancien ami de Luis Barcenas, l'un des hommes les plus puissants du parti, connu pour son goût du luxe, qui a agi en coulisses pendant deux décennies. La corruption, touchant la droite comme la gauche mais aussi des syndicalistes et des banquiers, est l'un des deux sujets, avec le chômage, inquiétant le plus les Espagnols, selon les sondages. Face au tollé provoqué par l'affaire, M. Rajoy s'était expliqué devant les députés en août 2013, disant s'être "trompé" en faisant confiance à l'ex-trésorier. La direction du PP, Mariano Rajoy en tête, a depuis toujours nié avoir connu l'existence d'une comptabilité occulte au sein du parti, rejetant toute la responsabilité sur les trésoriers. Mariano Rajoy a encore demandé "pardon" aux Espagnols pour les affaires impliquant son parti fin octobre 2014 (bien 2014). Le parquet doit désormais présenter ses réquisitions et le juge décidera ensuite d'un éventuel renvoi en procès des personnes inculpées.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire