Justin Bieber à Paris

Le jeune chanteur canadien, star internationale, Justin Bieber est très attendu à Paris par ses fans français ou plus exactement françaises !

L'avant-première du film "Never Say Never" réalisé par Jon Chu est organisée le 17 février au Grand Rex. Prix des places 13 à 18 euros. Sortie officielle de "Never Say never" le 20 février.

Le "prodige" (des ventes) joue à guichets fermés dans le monde entier. Le film-documentaire de Jon Chu retrace son parcours (c'est pas un peu jeune pour une bio !).

Un évènement cinématographique très attendu par les milliers fans et... pas attendu du tout par les milliers d'autres... pas fans !