Tunis (AFP). Tunisie: les chefs de la police de Tunis et du Bardo limogés

Le Premier ministre Habib Essid a limogé le chef de la police de Tunis et celui du Bardo après avoir constaté des "lacunes" dans la protection du quartier du musée, cinq jours après l'attentat, a annoncé lundi le gouvernement. "Il a effectué une visite hier soir (dans le quartier du musée) et il y a vu plusieurs lacunes. Il a ainsi décidé de limoger un certain nombre de responsables dont le chef de la police de Tunis et le chef de la police du Bardo", a indiqué à l'AFP Mofdi Mssedi, le chargé de la communication de M. Essid.

