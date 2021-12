Paris (AFP). Valls veut poursuivre une politique qui va donner des résultats

Le Premier ministre, Manuel Valls, a affirmé lundi que le gouvernement devait poursuivre une politique qui va "donner des résultats", au lendemain du premier tour des élections départementales qui a vu le Parti socialiste emporter environ 21% des suffrages. "Il faut poursuivre une politique qui va donner des résultats", quelle que soit la configuration du second tour dimanche prochain, a-t-il déclaré sur RTL. Manuel Valls a confirmé que le PS et ses alliés avaient été éliminés la veille du second tour des départementales dans quelque 500 cantons. Reprenant le chiffre indiqué dimanche soir par son ministre Jean-Marie Le Guen, le Premier ministre a déclaré sur RTL: "C'est malheureusement ce que nous avions nous-mêmes indiqué, autour de 500 cantons sur les 2.000 actuels", "parce qu'il n'y a pas eu de rassemblement de la gauche au premier tour comme nous l'attendions". Manuel Valls a en outre qualifié de "faute morale et politique" la position de l'UMP, qui n'appellera à voter ni pour le FN nipour le PS en cas de duel entre les deux partis dimanche prochain au second tour des élections départementales. "Je regrette la position de Nicolas Sarkozy et de l'UMP. C'est une faute morale et c'est une faute politique. Quand on a à choisir entre un candidat républicain et le Front national, on n'hésite pas. La gauche, elle, n'hésite pas", a-t-il déclaré sur RTL.

