Le Front National arrive en tête à Dieppe 2

C'est une véritable surprise. Le canton Dieppe 2 est pour le moment le seul dans lequel l'extrême-droite arrive en première position. Le Front National comptabilise 28,98% des voix, devant l'union UMP-UDI avec 28,71% des voix.

La gauche ne sera donc pas présente au second tour puisque l'union de gauche et sa candidate phare la députée Sandrine Hurel, ne comptabilise que 22,71% des voix et le front de gauche 19,60% des voix. Reste à savoir ce que les électeurs de la gauche vont décider de faire pour le second tour de ces départementales.

A contrario, alors que l'on aurait pu attendre un Front National en tête des voix sur le canton de Gournay-en-Bray, celui-ci obtient 35,44%, distancé par l'union UMP-UDI et ses 40,42%. Enfin, l'union de gauche récolte 18,72% des suffrages.