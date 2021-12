Nicolas Joyau et Sylvie Morin-Mouchenotte s'adjugent 33,86 % des voix : ils affronteront au second tour Eric Vève et Jézabel Sueur, 33,55 %.

Le Front National, représenté par Martine Lepetit et Gaëtan Wiart, cumule 14,11 %, suivi des Verts Alexandra Beldjoudi et Jocelyn Parot (10,10%) et de Béatrice Dupont et Christian Letellier, du Front de gauche (8,38 %).