Le CBC se relance à Gravenchon

Après leur élimination du Trophée Coupe de France à Luçon et la défaite en championnat à Cergy, les Caennais étaient plus qu'attendus sur le parquet du voisin haut-normand. Gravenchon a donné du fil à retordre à un CBC qui avait du mal à trouver des solutions en première période et qui regagnait le vestiaire avec une longueur de retard (37-36). La victoire a été longue à se dessiner et, une fois de plus, il aura fallu attendre le dernier quart-temps pour voir les Cébécistes faire la différence.

L'entraîneur Hervé Coudray a programmé un match d'entraînement mercredi 25 mars face au SPO Rouen (pro A) pour pallier à l'absence de compétition du week-end suivant.