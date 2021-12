Paris (AFP). La pollution sévit toujours en France, Paris en circulation alternée lundi

Transports en commun gratuits et 750 policiers mobilisés: Paris et 22 communes limitrophes seront lundi en circulation alternée, un dispositif très rare, alors que l'épisode de pollution se poursuit en Ile-de-France et dans plusieurs régions. Lundi étant un jour impair, seules les plaques impaires pourront circuler, à l'exception des véhicules concernés par des dérogations (taxis, engins de chantier, véhicules propres, co-voiturage à trois, etc.). Les forces de l'ordre effectueront "avec discernement" des contrôles sur une centaine de points, fixes et mobiles, a indiqué dimanche la préfecture de police. Au septième jour de cet épisode de pollution aux particules fines, Airparif, en charge de la surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France, prévoit que le seuil d'information (50 microgrammes) sera encore dépassé avec des concentrations entre 45 et 60 microgrammes/m3, mais pas le seuil d'alerte (80 microgrammes/m3.) Dimanche, la concentration moyenne devait être comprise entre 40 et 55 microgrammes/m3. Samedi, elle avait atteint 65 microgrammes. Face à cette pollution persistante, à l'instar de ce qui s'était passé l'an dernier à la même époque, le gouvernement a finalement décidé samedi de mettre en place lundi le dispositif de circulation alternée, réclamé par la mairie de Paris et les Verts depuis jeudi. Accusée d'avoir fait preuve d'attentisme en raison des élections départementales, Ségolène Royal, la ministre de l'Ecologie, a répondu samedi que c'était au contraire "certains politiques" qui avaient fait "beaucoup de bruit à la veille des élections". Dimanche, Airparif a assuré que "la circulation alternée et les autres mesures" prises par la préfecture contribueraient "à améliorer la qualité de l'air". Parmi ces mesures, la réduction des vitesses maximales de 20 km/h, le contournement obligatoire de l'agglomération parisienne pour les poids-lourds, la demande aux industriels de réduire leurs émissions de polluants et aux agriculteurs de ne pas épandre d'engrais par pulvérisation, l'interdiction des brûlages. La décision de reconduire ou pas la circulation alternée mardi sera prise lundi à la mi-journée, sur la base de nouvelles prévisions d'Airparif. La circulation alternée n'avait jusqu'à présent été mise en place que deux fois: le 17 mars 2014 et en 1997. - Le quart nord-est touché - Cet épisode de pollution particulièrement long a touché une bonne partie des régions de la moitié nord de la France ces derniers jours, notamment un grand quart nord-est. Grâce à des conditions météorologiques plus favorables à la dispersion des polluants (pluie, vent), une amélioration a globalement été enregistrée dimanche dans le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, l'Alsace, la Lorraine, la France-Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne et une partie du Centre (Puy-de-Dôme et Allier). La réduction des activités (trafic, industrie, épandage) le dimanche a contribué aussi à un moindre taux de particules en suspension. Mais lundi la situation pourrait de nouveau se dégrader dans les régions touchées, où la circulation alternée n'est pas prévue par la règlementation, sauf en Rhône-Alpes. Dès lundi, "les taux en particules présenteront à nouveau une tendance à l'augmentation", prévient Air Rhône-Alpes, qui prévoit que le seuil d'alerte soit de nouveau atteint à Lyon et dans son agglomération. Situation similaire dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie où après une amélioration dimanche, le taux de particule pourrait remonter lundi et de nouveau dépasser le seuil d'information. En France-Comté, il est même prévu que le seuil d'alerte soit atteint de nouveau lundi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire