Paris (AFP). Ile-de-France: l'épisode de pollution se prolongera lundi

L'épisode de pollution aux particules fines se prolongera lundi à Paris et en Ile-de-France, a annoncé dimanche Airparif, organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air dans la région. Lundi, au septième jour de cet épisode de pollution, le seuil d'information de 50 microgrammes par m3 devrait être dépassé, a précisé Airparif dans un communiqué. Le gouvernement a finalement accepté samedi de mettre en place lundi la circulation alternée à Paris et dans sa proche banlieue, une mesure que réclamaient avec insistance la maire de Paris Anne Hidalgo et des élus Verts. "La circulation alternée et les autres mesures qui vont être précisées par la préfecture de police contribueront à améliorer la qualité de l'air", a déclaré Hélène Marfaing, directrice adjointe d'Airparif, interrogée par l'AFP. "Pour mardi, il n'est pas possible de faire de prévision de la qualité de l'air à cette échéance mais les conditions météo annoncées ne permettent pas de dire que l'on va revenir à une situation normale. Nous le saurons demain", a-t-elle dit. Samedi, le seuil d'information pour la concentration a été nettement dépassé (65 microgrammes par m3), indique Airparif qui pensait au départ que le seuil d'alerte (80 microgrammes par m3) serait atteint ce jour-là. Dimanche, la concentration en particules a baissé (elle devrait être comprise entre 40 et 55 microgrammes par m3) mais elle a continué à dépasser le seuil d'information, selon Airparif. Lundi, la concentration devrait tourner entre 45 et 60 microgrammes par m3. Les particules PM 10 (diamètre inférieur à 10 microns) sont à l'origine de cancers, de maladies respiratoires ou cardio-vasculaires et d'allergies. Techniquement, la circulation alternée est prévue lorsqu'il y a deux jours de pollution constatée aux particules et une prévision de pollution pour les deux jours suivants. L'épisode actuel a débuté en Ile-de-France mardi (dépassement du seuil d'information). Le niveau de pollution a ensuite varié: mercredi (seuil d'alerte), jeudi (légèrement en dessous du seuil d'information), vendredi (seuil d'alerte), samedi (seuil d'information). La circulation alternée est prévue en Ile-de-France par le Plan de protection de l'atmosphère. Elle relève d'une décision du préfet, après avis d'un comité d'experts. L'an dernier, à la même époque, un épisode exceptionnellement long avait aussi touché la région parisienne, conduisant le gouvernement à instaurer la circulation alternée le 17 mars, une première depuis 1997. Cette mesure interdit la circulation des véhicules ayant une immatriculation paire les jours impairs (comme cela sera le cas lundi) et vice-versa.

