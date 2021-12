DSR : Ifs chute devant Carentan, la MOS y va tout droit...

CA Lisieux 0-1 Maladrerie OS

Invaincus depuis décembre et empochant même douze victoires consécutives, les protégés de Cédric Hoarau avaient en tête un treizième succès pour confirmer encore davantage leur place de dauphin. Contre Lisieux, troisième et qui réalise une superbe deuxième partie de saison, la tâche n'était pas aisée. Mais grâce à Gilles Ibebe, la MOS s'impose par la plus petite des marges et, avec désormais seize points d'avance sur son adversaire du soir, met un pied en DH. Les Lexoviens, eux, regretteront leurs deux dernières courtes défaites (deux fois 1-0) à Vire et devant la MOS ainsi qu'une première partie de saison plus que poussive qui les laisseront au deuxième étage.

AG Caen 1-2 AF Virois

Sans succès depuis le 30 novembre, l'AG Caen faisait face au plus gros morceau du championnat pour tenter de se relever et s'éloigner du danger de la zone rouge. Encore battue petitement (3-2 à l'aller), l'équipe de Julien Le Pen est désormais relégable et compte même trois unités de retard sur Bourguébus, qui a décroché le nul devant Pointe-Hague (1-1). Le week-end prochain, les Caennais se rendront à Honfleur, calé juste derrière eux, et qui va un peu mieux. Il ne faudra pas se rater pour ne pas plonger...

Du côté Virois, l'assurance d'un retour en DH est encore plus nette que pour la MOS. Ceux-ci comptent aujourd’hui 22 points d'avance sur Lisieux et peuvent être très sereins.

AS Ifs 1-3 CS Carentanais

La victoire paraissait quasi-impérative pour les Ifois... A l'arrêt depuis trois mois, ils ont sèchement sombré à domicile face à Carentan ce dimanche. Malgré le nouveau but et la forme de Selim Besri, les hommes d'Hervé Savaroc stagnent en milieu de tableau mais voient les Manchots revenir à deux points et, surtout, la zone de relégation s'approcher à six points. Le déplacement à Vire, samedi prochain, ne semble pas le plus simple pour redresser la barre alors que deux tickets pour prendre l'ascenseur vers le bas sont encore à distribuer, l'équipe réserve de Cherbourg étant pour ainsi dire déjà condamnée.