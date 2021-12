Elections départementales : 1er tour ce dimanche en direct sur Tendance Ouest

Plus de 43 millions d'électeurs, dont un peu plus d’un million en Basse-Normandie, sont appelés aux urnes ce dimanche 22 mars, pour le premier tour des élections départementales.

Ces élections départementales remplacent les élections cantonales. Les conseillers généraux élus en 2008 et 2011 seront ainsi tous remplacés par des conseillers départementaux qui siègeront à l'assemblée départementale, anciennement conseil général pour une durée de 6 ans. Autre nouveauté , on vote ainsi pour un binôme, une femme et un homme.

Il faut ainsi désigner 42 élus dans l’ Orne, 50 dans le calvados, 54 dans la Manche alros que nombre de cantons a été divisé par deux.

1er tour ce dimanche 22 mars, le second dimanche 29 mars.

