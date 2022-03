Meeting de Mondeville > Aurélie Kamga : "La parenthèse est refermée"

Comment vous sentez-vous un an après votre blessure au genou ?

Je me suis rompu le tendon rotulien après une chute en février 2010. J'ai eu six mois de rééducation durant lesquels j'ai dû réapprendre à marcher puis à courir. J'ai repris l'entraînement en septembre. Avec mon entraîneur, on a choisi d'aller crescendo en attendant que tout se consolide. On avait privilégié les compétitions estivales mais puisque tout se passait bien, on s'est dit « pourquoi pas faire deux-trois sorties en salle ». Je vais donc faire ma rentrée à Mondeville. Je manque encore de puissance au niveau du quadriceps mais je me sens bien.

La parenthèse est-elle refermée ?

Cette blessure a été un grand coup de massue mais ce sont des choses qui arrivent dans le sport. Je me suis demandé si je pourrais recourir et si ma carrière allait pouvoir continuer. Mais finalement, c'est passé assez vite. Je suis allée deux fois au centre de rééducation de Capbreton au milieu d'autres sportifs et cela m'a vraiment motivée. Il faut oublier, ne pas ressasser le passé.

Quels sont vos objectifs cette année ?

Ma préparation va être axée sur les championnats du Monde qui se dérouleront en Corée au mois de septembre. Pourquoi pas me qualifier également pour le championnat d'Europe en salle de Bercy, en mars, et intégrer le relais. Mais c'est encore un gros point d'interrogation.