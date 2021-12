Paris (AFP). Royal: circulation alternée lundi à Paris, sauf si la pollution baisse ce week-end

La circulation alternée sera mise en place lundi à Paris en raison de la pollution, sauf si celle-ci baisse pendant le week-end, a annoncé vendredi la ministre de l?Écologie Ségolène Royal. "Lundi, il y aura la circulation alternée, sauf s'il y a une baisse manifeste de la pollution demain (samedi) et après-demain (dimanche)", a déclaré Ségolène Royal, lors d'un point de presse. La ministre a indiqué qu'une décision serait annoncée samedi avant 20H00 "pour que les gens puissent s'organiser". Soulignant que sa "préoccupation première est de protéger la santé publique", elle a expliqué être en contact permanent avec les Hôpitaux de Paris. Ceux-ci n'ont pas, selon elle, relevé de pic d'hospitalisations en lien avec cet épisode de forte pollution, contrairement au pic du printemps 2014, où la circulation alternée avait finalement été mis en place pour une journée. "Je suis en contact avec l'APHP pour savoir s'il y avait des alertes dans les services d'urgence, ce qui avait été le cas lors du pic de 2014. Il n'y a aucune alerte dans les hôpitaux de Paris", a-t-elle assuré. "Les décisions doivent être bien adaptées", a-t-elle fait valoir. "Dire que Paris est la ville la plus polluée du monde, ce n'est pas vrai". La ministre, qui a confirmé la gratuité des transports en commun dans la capitale "dès samedi", en a profité pour lancer un appel aux villes, pour qu'elles favorisent d'ici cinq ans des transports propres et "deviennent respirables".

