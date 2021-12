Lausanne (AFP). Nucléaire iranien: reprise des négociations internationales le 25 mars

Les négociations entre les grandes puissances et l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran reprendront "la semaine prochaine", ont annoncé vendredi les Etats-Unis, l'Iran précisant que ce sera mercredi 25 mars, après une semaine de tractations internationales à Lausanne. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat américain John Kerry, toujours présent dans la ville suisse, se rendra samedi dans une ville européenne pour rencontrer ses homologues français, allemand et britannique, avant de rentrer ce week-end à Washington, a dit la porte-parole du département d'Etat, Marie Harf. "Nous avons eu une série de discussions intenses avec l'Iran cette semaine et vu que nous sommes en négociations, il est important de nous consulter à haut niveau avec nos partenaires", a expliqué Mme Harf, après une semaine quasiment dominée par les entretiens entre M. Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. "Maintenant, il est nécessaire d'avoir plus de consultations et de coordination () les négociations nucléaires se poursuivront mercredi", a précisé le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, cité par la télévision d'Etat. Selon des médias, l'équipe iranienne devait quitter Lausanne vendredi pour rentrer à Téhéran. Outre les Etats-Unis, les autres grandes puissances (Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) du groupe 5+1 sont représentés à Lausanne par leurs directeurs politiques. M. Kerry verra samedi "en Europe", dans un pays qui reste à déterminer, les ministres des Affaires étrangères allemand Frank Walter Steinmeier, britannique Philip Hammond et français Laurent Fabius pour "parler des discussions en cours" entre le groupe 5+1 et l'Iran. John Kerry a aussi parlé au téléphone vendredi avec ses homologues chinois Wang Yi et russe Sergueï Lavrov, selon Mme Harf. John Kerry doit être à Washington entre le 22 et le 24 mars pour la visite du président afghan Ashraf Ghani et son chef de l'exécutif Abdullah Abdullah. La délégation iranienne, de son côté, doit rentrer en Iran pour célébrer la fête du Norouz, le Nouvel An iranien, qui commence samedi.

